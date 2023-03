Biglietti Napoli-Atalanta, si va verso il sold out: ecco quali tagliandi restano

Ultime notizie Serie A - Sabato alle ore 18:00 si giocherà Napoli-Atalanta allo stadio Maradona: l'appuntamento per l'occasione del riscatto dopo la deludente gara degli azzurri di venerdì sempre a Fuorigrotta contro la Lazio.

E sabato non ci saranno i tifosi dell’Atalanta, la trasferta è stata vietata ai residenti a Bergamo e provincia come comunicato dalla SSC Napoli:

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza Prefettizia del 27 febbraio scorso, la vendita dei tagliandi sarà vietata ai residenti nella provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda Napoli-Atalanta, ci sono tagliandi disponibili soltanto negli anelli inferiori delle curve: potrebbe esserci il sold-out per spingere gli azzurri ad inseguire lo scudetto. Insomma, il pubblico di Napoli non abbandona gli azzurri.