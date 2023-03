Biglietti Milan-Napoli, non sarà invasione di napoletani a San Siro: il motivo dal comunicato rossonero

Ultime notizie Champions League - Non ci sarà l'invasione di napoletani per Milan-Napoli dei quarti d'andata a San Siro, o almeno dal comunicato del club rossonero si capisce chiaramente che l'obiettivo è avere "un San Siro rossonero".

Il Milan infatti si è "cautelato" attraverso una doppie prelazione che di fatto esclude in questa prima fase la vendita ai tifosi del Napoli di altri settori diversi dal settore ospiti. Dove però dovrebbero esserci soltanto i quattro mila abbonati che riusciranno ad acquistare il tagliando nel Settore Ospiti (ci sarà la prelazione per gli abbonati, a meno che l'Osservatorio non vieti la trasferta ai residenti a Napoli o in Campania, con la riunione di mercoledì).

Per gli altri settori, infatti, i biglietti per Milan-Napoli saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23. CRN: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della CRN potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una CRN emessa entro l'8 marzo 2023.

Solo successivamente vi sarebbe la vendita libera, che come scrive il Milan:

"L'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita".