Biglietti Inter-Napoli, Alvino annuncia: "Lunedì Listicket avvia le pratiche di rimborso per i tifosi residenti in Campania"

Ultime notizie Napoli calcio. Ha fatto molto discutere la decisione di vietare la trasferta a MIlano per i residenti in Campania in occasione della semifinale d'andata tra Inter e Napoli. A tal proposito Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda mediante il suo profilo Twitter:

Biglietti Inter-Napoli, le ultime

"Inter-Napoli, lunedì Listicket avvia le pratiche di rimborso per i tifosi residenti in Campania che avevano già acquistato il biglietto. ATTENZIONE la trasferta resta APERTA a tutti i tifosi (anche senza tessera) residenti fuori regione"