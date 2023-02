Ultime notizie calcio Napoli - Protestano, con uno striscione apparso in città, i tifosi azzurri organizzati. Per le difficoltà legate all'acquisto dei biglietti di Eintracht Francoforte-Napoli, prossima gara di Champions League con l'andata in trasferta a febbraio.

E allora gli ultras dei 'Vecchi Lions' hanno esposto uno striscione che recita:

"Ticketone, Napoli e agenzia: la truffa è l'unica garanzia!".

