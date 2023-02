Bergamaschi tifano Napoli: "Amore nato per Diego, adesso c’è Kvaradona!" | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Finisce 2-0 nonostante il rosso a Mario Rui, per il Napoli ad Empoli. Una festa, anche all'esterno dello stadio Castellani: tantissimi napoletani con fumogeni, sciarpe e tanto amore, che intonano cori e festeggiano il +18 attuale in classifica sulla seconda. E all'uscita dallo stadio, fra questi tifosi il nostro inviato Pasquale Cacciola ha beccato anche alcuni tifosi bergamaschi tifosi azzurri: "Un amore nato per Diego Maradona. Adesso però c'è Kvaradona!".

Clicca sul video in basso per guardare le immagini dalla diretta di CalcioNapoli24 TV: