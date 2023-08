Bereszynski-Empoli, tutto fatto: nuova avventura per l’ex azzurro scudettato

Bartosz Bereszynski è arrivato ieri sera a Empoli e ha già fatto tutti i test del caso, firmando subito dopo il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Bartosz Bereszynski

Bereszynski all'Empoli

In giornata arriverà l'annuncio ufficiale del prestito con opzione per il riscatto dalla Sampdoria, che in cambio avrà Petar Stojanovic. Secondo TMW, l’operazione sarà completata sulla base del prestito con diritto di riscatto con il difensore che vestirà la maglia azzurra dopo cinque stagioni e mezza con i blucerchiati.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli