Bentornata catena mancina: la fine della solitudine di Kvaratskhelia

Notizie calcio. Sono bastati 10' di un terzino puro sulla sinistra per innescare dei meccanismi che non si vedevano da troppo: senza nulla togliere al pur ottimo Natan, in un modulo come il 4-3-3 non si può pensare di andare chissà dove senza un esterno di ruolo che sviluppi entrambe le fasi.

Siamo al 59' di Napoli-Cagliari e Mazzarri getta nella mischia Mario Rui al posto di Natan: pur con una condizione ancora non ottimale, il portoghese si rivelerà immediatamente decisivo. Manovra finalmente fluida sulla sinistra, scambi con Kvaratskhelia che si libera dalla morsa dei difensori sardi (raddoppio costante ed avvolte addirittura triplicato). La ciliegina, poi, arriva esattamente 10' dopo l'ingresso dell'ex Empoli: pennellata mancina per Osimhen che stacca e batte Scuffet per il momentaneo 1-0. Diamo il bentornato (finalmente) anche alla catena mancina.