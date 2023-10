Belgio-Svezia, iniziata l'evaquazione dello stadio dopo l'attentato di Bruxelles

Notizie - Dopo la sparatoria nel pieno centro di Bruxelles che ha causato due decessi, entrambi di nazionalità svedese, la polizia temeva che il prossimo obiettivo dell'attentatore fosse lo stadio in cui si stava disputando Belgio-Svezia gara di qualificazione ad Euro 2024.

Belgio-Svezia, inizia l'evaquazione dello stadio

In campo anche il centrocampista del Napoli Jens Cajuste, giocatore della Nazionale svedese. Stando alle prime ricostruzioni, pare siano stati proprio i calciatori della Svezia a chiedere l'interruzione del match dopo la notiza di due cittadini svedesi uccisi a Bruxelles. I tifosi e giocatori non sono stati fatti uscire dallo stadio fino a pochi minuti fa, è da poco iniziata infatti l'evaquazione dell'impianto. Gli spettatori sono rimasti all’interno dello stadio fino le 23.50, quando è iniziata l’evacuazione, settore per settore.