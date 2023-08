Bayern-Lipsia 0-3, prima delusione per Min-Jae Kim: KO in finale di Supercoppa

Prima delusione per il difenosre Min-Jae Kim, passato in estate dal Napoli al Bayern Monaco. Il coreano ha perso la finale di Supercoppa disputata oggi all'Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern è stato battuto 0-3 dal Red Bull Lipsia, grazie ad una tripletta di Dani Olmo.

Kim ha giocato solo il secondo tempo ed è entrato al minuto 46' al posto di De Ligt, sul risultato già compromesso di 0-2. L'inizio della Bundesliga è previsto per venerdì 18 agosto, in trasferta contro il Werder Brema e chissà che stavolta Kim non possa partire subito titolare.