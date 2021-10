Basket Napoli, prima vittoria in A dopo 13 anni: al PalaBarbuto superata la Nutribullett Treviso per 82-70

Straordinaria, prima vittoria in Serie A per la Gevi Napoli Basket che, in uno splendido PalaBarbuto, supera la Nutribullett Treviso per 82-70. Il miglior marcatore della Gevi è Rich con 14 punti, sei giocatori in doppia cifra, tutti a segno i 10 scesi in campo.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Rich, Parks, McDuffie ed Elegar. Menetti risponde con Russell, Bortolani, Dimsa, Chillo e Jones.

Parte forte Treviso nel primo quarto. Dopo il 2-2 iniziale, la Nutribullett piazza un parziale di 8-0 con Jones e Bortolani. La reazione degli azzurri è però immediata, segna da 3 Parks, Rich in avvicinamento, a metà quarto siamo sul 12-9 Treviso. Grande equilibrio nel finale di parziale che si chiude sul 15-14 in favore della formazione ospite.

Gli azzurri giocano un grandissimo secondo quarto caratterizzato da una straordinaria difesa che costringe Treviso ad attaccare con difficoltà. Segna Zerini da 3, Velicka colpisce dalla lunga distanza, la Nutribullett si affida a due canestri difficilissimi di Bortolani. Si va all’intervallo lungo sul 35-27 Gevi.

Partita caldissima con difese molto intense da una parte e dall’altro. Napoli, col canestro di Mayo, dato da 3 punti all’Instant Replay, vola sul +14, Bortolani tiene in partita Treviso, Rich trova canestri importanti. Segna Sims per la Nutribullett, Velicka trova la tripla del 58-45 su cui si chiude il terzo quarto.

L’ultimo quarto è davvero clamoroso. Tre falli tecnici sanzionati a Treviso, tre falli antisportivi sanzionati a Napoli. La Gevi prova nuovamente a scappare con Marini e Parks, Bortolani, straordinaria la sua prova, riesce a tenere Treviso a galla. Il canestro di McDuffie, dall’angolo, chiude definitivamente il match sul 82-70.

GEVI NAPOLI: Zerini 10 (3/3, 1/4, 2r), McDuffie 12 (2/5, 2/4,2r), Velicka 12 (2/3, 2/4, 3r), Parks 13 (2/5, 2/3, 7r), Marini 3 (0/1, 1/3, 1r), Mayo 3 (0/1, 1/4, 1r), Elegar 11 (5/7, 8r), Uglietti 2 (0/2, 1/3, 1r), Lombardi 2 (1/1, 0/1, 1r), Rich 14 (4/9, 1/3, 4r). N.E.: Matera, Grassi. All. Sacripanti.

NUTRIBULLETT TREVISO: Russel 7 (1/5, 0/1, 2r), Bortolani 23 (3/4, 4/7, 8r), Casarin 7 (2/2, 1/2, 4r), Chillo (0/1, 0/1, 2r), Sims 12 (1/9, 1/1, 5r), Sokolowski 5 (2/3, 0/5,2r), Dimsa 4 (1/2, 0/4, 5r), Jones 8 (3/4, 0/1, 5r), Akele 4 (1/2, 4r). N.E.: Poser, Faggian. All. Menetti

ARBITRI : Lo Guzzo, Nicolini, Noce

NOTE - Tiri liberi: Napoli: 12/14, Treviso 20/22. Percentuali di tiro: Napoli 30/64 (10/26 da tre, ro 4, rd 33); Treviso 22/63 (6/22 da tre, ro 9, rd 30). Antisportivi a McDuffie e Rich. Tecnico a Menetti. Spettatori 1200.