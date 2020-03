Barcellona, il presidente Bartomeu: "Sono sicuro che il Napoli arriverà! Porte chiuse? E' necessario, ma ci costerà 6 milioni"

Ultimissime calcio Napoli - Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli parlando anche della sfida contro il Napoli della prossima settimana di Champions League:

"Sono si curo che il Napoli arriverà a Barcellona. Manca ancora qualche giorno. Cancellazione dei voli a parte, è arrivata anche la notizia delle partite che si giocheranno a porte chiuse. Questa mattina abbiamo avuto una riunione con le istituzioni dove ci hanno detto fermamente di giocare a porte chiuse. Ci dispiace molto che questo ricadrà sui soci, sui tifosi, e sul mondo del calcio, ma stiamo affrontando una situazione fuori dall'ordinario".

Voglio sottolineare l'importanza di curare l'aspetto della salute e collaborare con le autorità sanitarie. Ovviemente ci sarà una perdita economica, non solo per il Barcellona ma per tutti i club dovuta al fatto di giocare a porte chiuse. Il danno economico si aggirerà intorno ai 6 milioni, ma ripeto, non è importante in questo momento".