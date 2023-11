Bari, striscione contro De Laurentiis: "Orgoglio e appartenenza non hanno scadenza a differenza della tua presidenza" | FOTO

Striscione a Bari contro la presidenza di De Laurentiis. I tifosi non ci stanno e hanno esposto uno striscione duro contro il numero uno del club che in questa stagione ha avuto qualche difficoltà di troppo. La Curva Nord contro il presidente De Laurentiis con un altro striscione allo stadio San Nicola: "Orgoglio e appartenenza non hanno scadenza a differenza della tua presidenza". Il primo, invece, era apparso nella serata di ieri in risposta all'atteggiamento tenuto dal presidente Luigi De Laurentiis nei confronti di alcuni tifosi sabato scorso al termine della gara Bari-Venezia. De Laurentiis aveva risposto ad alcuni supporter che inveivano nei suoi confronti nei pressi della tribuna d'onore.