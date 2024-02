Bari in vendita: cessione più vicina, contatti con un fondo americano

Notizie calcio - In arrivo la mossa della famiglia De Laurentiis che sta lavorando per cedere il Bari a causa della doppia proprietà che va a contrasto con il Napoli viste le leggi in Italia. Ora ci sono aggiornamenti davvero importanti che riguardano la cessione del Bari.

Cessione Bari: aggiornamenti in arrivo

La famiglia De Laurentiis è sempre più vicina alla cessione del Bari gestita dal figlio Luigi De Laurentiis. visto che le regole impongono alla famiglia De Laurentiis di cedere almeno uno dei due club entro il 30 giugno 2028. Nelle ultime ore si registrano ben due interessamenti provenienti anche dall’Italia. A riportarlo è La Gazzetta del Mezzogiorno.

In corso colloqui con gli esponenti di un importante fondo di investimento americano. Si valuta anche un ingresso graduale per i nuovi soci, pronti poi a rilevare l’intero pacchetto azionario in caso di promozione in Serie A.

Ma nelle ultime ore si registrano ben due interessamenti provenienti anche dall’Italia. Uno è ancora a uno stato iniziale, mentre l’altro ha suscitato la curiosità della famiglia De Laurentiis che sta ora approfondendo i colloqui con questo nuovo pretendente. I nomi dei soggetti interessati restano riservati, così come le cifre dell’operazione, anche se questa realtà, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe un potere economico rilevante e proverrebbe dal centro Italia, con l’affiancamento di alcuni ex calciatori noti.

I colloqui dovrebbero proseguire in queste settimane, sia con gli americani che con la realtà italiana, ma ci si aspetta una decisione entro fine stagione per il futuro del Bari: cessione immediata o innalzamento degli investimenti per portare il club in Serie A prima di dirgli addio.