Bari, in arrivo l'incontro fra De Laurentiis e lo sceicco Al-Sahab

In quel di Bari continua a tener banco l'interesse dello sceicco Malik Humoud Faisal Al-Sahab sul club pugliese.

A tal proposito, stando a quanto riportato quest'oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, si dovrebbe svolgere tra fine settembre e inizio ottobre un incontro fra l'imprenditore mediorientale e la famiglia De Laurentiis, attuale proprietaria dei Galletti, probabilmente alla presenza del sindaco Vito Leccese e dell'ex primo cittadino Antonio Decaro.

Dall'esito di quel summit si capirà concretamente, se ci sono i margini per l'apertura di una trattativa per il passaggio di mano delle quote del sodalizio biancorosso.

Da non escludere che Al-Sahab decida di entrare inizialmente nel Bari con una quota di minoranza, per poi ampliare il proprio pacchetto.