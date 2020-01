Restyling stadio Bari: lunedì iniziano i lavori al San Nicola, sediolini biancorossi per il club di De Laurentiis [FOTO]

Ultimissime calcio- Bari, restyling stadio San Nicola. A chiedere i seggiolini rossi e bianchi sono stati i tifosi, ma ancora una volta l’ultimo parere, quello definitivo, è stato dello studio di Renzo Piano, progettista dello stadio di San Nicola. Da lunedì si partirà con i lavori. La ditta che ha vinto l’incarico comincerà i lavori per la sostituzione delle sedute. L’effetto ottico cambierà. I seggiolini rossi saranno montati nella parte superiore delle tribune e poi a scalare si continuerà con quelli bianchi, che troveranno spazio nella parte più bassa.

La decisione di aprire il cantiere già la prossima settimana è stata presa durante una riunione allo stadio fra i rappresentanti del Comune, della società del Bari Calcio e della ditta che si è aggiudicata la gara per un importo complessivo di 700 mila euro. Una gara istruita dopo le prescrizioni della Lega Pro che impone sedute con uno schienale di almeno 30 centimetri. I lavori cominceranno dalla tribuna Est superiore (che conta 7 mila 660 seggiolini) con la rimozione delle vecchie sedute, il ripristino dei giunti in cemento armato e dei gradoni che dovessero presentare segni di degrado. Soltanto successivamente si passerà al montaggio dei nuovi seggiolini.

Gli operai procederanno poi con gli interventi sulla tribuna Est inferiore ( 6 mila 363 seggiolini), che verosimilmente sarà chiusa al pubblico fino al 24 marzo, per poi passare alla tribuna Ovest superiore ( 7 mila 188 seggiolini), dove i lavori dovrebbero terminare entro la terza settimana di aprile. Il cronoprogramma non è comunque definitivo, spiegano dal Comune, perché sui tempi potranno incidere sia le condizioni meteorologiche sia la necessità di effettuare nuove forature per l’ancoraggio dei seggiolini. Questo cantiere apre di fatto il processo di riqualificazione dello stadio che il Comune, con uno studio di fattibilità, affiderà sempre alla progettazione dell’architetto Piano.