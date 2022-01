Arriva la smentita ufficiale del Barcellona riguardo la notizia uscita in giornata sugli stipendi dei giocatori.

Il club specifica di non aver fornito tali informazioni e che non ne conosce l'origine, inoltre le cifre pubblicate sarebbero errate e non conformi alla realtà. Il Barcellona fa sapere che Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba hanno rinunciato a parte dello stipendio una volta firmato il nuovo accordo.