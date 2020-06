Ultime calcio - Leo Messi e il Barcellona vogliono legarsi a vita. La Pulce e il club azulgrana hanno cominciato a trattare il rinnovo fino al 2023. L'attuale contratto scade nel 2021. In termini economici non dovrebbero esserci aumenti, Messi rimarrà in Spagna alle stesse condizioni dell'accordo attuale. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri.

