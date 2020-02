Barcellona, piove sul bagnato per Quique Setien: si ferma anche Sergi Roberto, lo spagnolo out 3-4 settimane

Ultimissime notizie calcio Napoli - Martedì allo stadio San Paolo di Napoli andrà di scena una gara storica, con gli azzurri che ospiteranno il Barcellona di Lionel Messi, l'autentico ed unico erede di Diego Armando Maradona a detta di molti. Per questa sfida, però, il tecnico dei blaugrana Quique Setien dovrà fare a meno, oltre che di Jordi Alba e di Luis Suarez, anche di Sergi Roberto. Il terzino destro, infatti, ha avuto un problema all'adduttore della coscia destra e questo infortunio lo terrà lontano dai campi per tre o quattro settimane. Fortemente in dubbio, dunque, anche la sua presenza per la gara di ritorno.

