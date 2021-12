Barcellona: Pedri torna a disposizione, si è allenato anche la vigilia di Natale

Ultime notizie da Barcellona in vista degli impegni anche in Europa League contro il Napoli. Il Barcellona ritrova il talento Pedri dopo le brutte notizie. Pedri Gonzalez ha ritardato al massimo le vacanze di Natale, allenandosi anche la mattina della vigilia da solo alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, consapevole che la guarigione definitiva dall'infortunio al quadricipite sinistro era vicina. Stamattina i medici del Barcellona hanno dato il via libera definitivo al classe 2002 per ritornare in gruppo.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli