Barcellona, oggi ultimo allenamento e poi vacanza per i calciatori in vista del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi il Barcellona svolgerà l'ultimo allenamento prima di una mini vacanza di cinque giorni che la società ha deciso di concedere ai calciatori al termine di una stagione molto particolare e ricca di amarezze. Il tecnico Setien, infatti, vuole consentire ai suoi ragazzi di staccare un po' la spina per scaricare le tossine nervose accumulate in questo periodo difficile in termini sportivi e non solo. Finito questo periodo di relax, i catalani prepareranno la sfida contro il Napoli, con la Champions League che rappresenta l'ultima spiaggia per salvare la stagione. Gli infortunati, vale a dire Griezmann, Lenglet, Umtiti e Dembélé, proseguiranno il loro programma di recupero.

Setien Barcellona