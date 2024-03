Barcellona-Napoli, scontri tra gli ultrà catalani e la polizia: 15 feriti e nessun arresto

Notizie calcio. Attimi di tensione ieri sera prima della sfida tra Barcellona e Napoli. Oltre a un gruppo di tifosi azzurri sprovvisto di biglietto che ha provato a forzare l'ingresso all'Olimpic de Montjuic, senza però riuscirvi, oggi El Nacional racconta di un tentativo da parte di alcuni ultrà blaugrana, appartenenti al gruppo di estrema destra 'Boixos Nois', di entrare in contatto con gli omologhi partenopei.

I tifosi del Napoli sono stati accompagnati allo stadio dalla polizia, ciononostante alcuni supporters catalani hanno provato ad arrivare allo scontro. Dopo aver fallito, poi, gli ultrà del Barcellona si sono scontrati con la polizia, lanciandogli fumogeni, bottiglie e persino pietre, arrivando a ferire 15 agenti, per fortuna in maniera non grave.