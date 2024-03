Barcellona-Napoli, Il Mattino: Calzona sorride, novità sul recupero di Ngonge-Cajuste

Ultime news SSC Napoli - Buone notizie sui rientri di Ngonge e Cajuste, soprattutto in vista di Barcellona-Napoli, sfida di ritorno decisiva per il passaggio ai quarti di finale di UEFA Champions League. Come racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, c'è fiducia per il loro rientro in Spagna fra i convocati:

"Napoli-Torino. Ancora out, invece, Ngonge e Cajuste (entrambi hanno cerchiato in rosso la sfida di Champions in Spagna). L'impressione è che Rrahmani possa essere comunque gestito (e risparmiato) in vista della sfida con il Barça".