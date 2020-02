Barcellona-Eibar, le scelte di Quique Setien: poco turnover, Messi e Griezmann dal primo minuto

Di seguito la formazione del Barcellona con la quale affronterà l'Eibar. Poco turnover per Quique Setien, che in difesa si affida, di fatto, ai titolari, considerando le varie indisponibilità , e che in avanti lancia la coppia composta da Messi e Griezmann. Martedì i catalani saranno di scena al San Paolo contro il Napoli in un match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

(4-3-1-3): ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, Sergio Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann.