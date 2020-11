Bakayoko torna a disposizione di Gattuso, festeggia cantando in auto sui social [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Bakayoko è sicuramente divenuto una delle pedine più importanti a disposizione di Gennaro Gattuso, soprattutto per far sì che ci sia equilibrio nel 4-2-3-1, modulo che il tecnico della SSC Napoli sta perseguendo con insistenza in questa prima parte di stagione. Ma una buona notizia è arrivata proprio oggi, dopo che negli scorsi giorni non s'era allenato per febbre alta.

Bakayoko

Dal report di oggi infatti arriva la notizia del rientro in gruppo del centrocampista Tiemoué Bakayoko, che ieri s'è anche sottoposto ad un tampone risultato negativo al Coronavirus. Questo il report della seduta di oggi:

"Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di "core stability" e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, MarioRui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo".

Felice sicuramente Gennaro Gattuso, che potrà così contare sul centrocampista di proprietà del Chelsea per il delicato match contro il Milan di domenica sera al San Paolo: è cruciale infatti il ruolo del centrocampista nel 4-2-3-1.

Tiemoué Bakayoko

Stories per festeggiare la guarigione: il video

E l'azzurro ha voluto festeggiare via Instagram la sua guarigione, con delle Stories in cui si diletta a cantare in auto al rientro dal centro sportivo di Castel Volturno. Ecco le immagini, clicca play per guardare il video: