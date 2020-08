Bagni svela: "Mykolenko ideale per il Napoli, lo scorso aprile inviai il suo profilo a Giuntoli"

Calciomercato Napoli - Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Osimhen è l’uomo che viene a fare gol a Napoli. Il giocatore riesce a tenere corta la squadra ma dà anche profondità. Gattuso, infatti, ha inciso molto sulla sua scelta. Questo è Osimhen. Ha le caratteristiche giuste per fare molto bene, questo è sicuro. Io nel Napoli prendere più Under di Boga. Veretout? È un ottimo giocatore, non c’è dubbio. Mykolenko? Il 4 aprile ne avevo parlato con Giuntoli, gli inviai il nome e il profilo per farglielo visionare. Sarebbe veramente l’ideale per il Napoli. È un ’99 molto giovane. Successe la stessa cosa con Pjaca. Messi? Il Barcellona va rifondato completamente. È finito un ciclo e non sarà così facile anche se hanno potenziale economico”.