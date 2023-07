Bagni nuovi per i disabili allo stadio Maradona: la promessa è stata mantenuta | FOTO

Napoli - Bagni nuovi per i diversamente abili allo stadio Diego Armando Maradona. La notizia viene confermata dal collega Maurizio Zaccone su Facebook con tanto di fotografie:

"Vengo da un sopralluogo allo Stadio Maradona e con grande piacere ho verificato l'installazione promessa nel settore Distinti inferiori di bagni idonei per le persone con disabilità, i quali permetteranno a 120 persone con disabilità NON motorie (e relativi accompagnatori) di assistere alle prossime partite.

E' un primo tassello, importantissimo, per arrivare al minimo traguardo stabilito per legge e sul quale il Comune si è impegnato, ovvero 278 posti (112 posti per chi ha disabilità motorie e 166 per chi deambula ma ha altri tipi di disabilità) a partita dalla prossima stagione (quindi il 27 Agosto) oltre ad una riqualificazione degli stalli di posizionamento delle carrozzine, segnaletica ad alta visibilità e percorsi tattili e superfici tattili in lingua braille. Attendiamo fiduciosi per una battaglia che deve vederci tutti dalla stessa parte".