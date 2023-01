Baby gang e ultra, l'allarme del Viminale: "Tantissimi giovanissimi nelle tifoserie violente"

Notizie Calcio - Baby gang e violenza ultra, due fenomeni inquietanti e strettamente collegati secondo il Viminale. Durante il dibattito di ieri del ministro dell’Intero Matteo Piantedosi, infatti, si è fatto riferimento anche ai tanti giovanissimi che hanno preso parte durante la rissa sull’A1 tra le due tifoserie e in generale nelle tifoserie violente.

Baby gang e ultra, l'alalrme del Viminale

“Baby gang e ultras, faro del Viminale sulle chat: nelle tifoserie violente molti giovanissimi, via alle operazioni nelle città”, titola così Il Mattino on line riportando quanto segue: “Il titolare del Viminale è partito dagli ultimi episodi avvenuti a Napoli per sottolineare la portata del fenomeno, ma anche i rischi di possibili saldature tra gli ambienti degli agitatori. I recenti fatti di cronaca sottolineano come dalla piazza virtuale a quella reale dove scontrarsi a coltellate, il passo sia molto breve: basta un messaggio per far esplodere la rabbia e la guerra tra baby gang. Il modello è quello di alcuni gruppi di ultrà che si danno appuntamento in occasioni delle partite - spesso lontano dagli stadi - per scatenare episodi violenti che finiscono nella migliore delle ipotesi con feriti gravi. E la cronaca è piena di scontri tra questi pseudotifosi, molti dei quali appartengono agli stessi ambienti”.