Auriemma: "La Champions non è più uno sfizio, alzata l'asticella: De Laurentiis ha l'obiettivo quarti di finale"

Ultimissime calcio Napoli - "Non è mica più tanto uno sfizio la partecipazione del Napoli alla Champions League", a scriverlo è Raffaele Auriemma sul portale Sportmediaset:

"Magari prima poteva essere così, invece da quattro anni a questa parte, l’obiettivo di squadra, società e pubblico è quello di arrivare almeno ai quarti di finale. Un obiettivo mai centrato in passato, nemmeno con Maradona, e solo Mazzarri ci andò vicinissimo contendendo il passaggio del turno al Chelsea (che poi alzò la Coppa) fino al 120’ in una drammatica gara giocata allo Stamford Bridge. Stavolta De Laurentiis ha alzato l’asticella, mettendo in panchina un uomo come Ancelotti che la competizione la conosce perfettamente, avendola vinta con Milan e Real Madrid nell’arco di un decennio. Tocca a lui dare la spinta decisiva al Napoli, aiutandolo nei momenti in cui non occorre la tecnica e la bravura in campo, quanto l’esperienza per superare i momenti i critici. Stavolta, poi, anche l’urna ha aiutato il Napoli con un sorteggio piuttosto alla portata degli azzurri e ben lungi dall’essere quel girone di ferro che in passato li aveva costretti a vedersela con il Manchester City di Mancini e di Guardiola, con l’Arsenal, il Psg, il Bayern o con il Borussia Dortmund vicecampione d’Europa".