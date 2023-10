Attentato terroristico in Belgio! La Svezia di Cajuste fa sospendere la partita

Notizie. Attentato terroristico a Bruxelles: sospesa la partita Belgio-Svezia, match di qualificazione agli Europei 2024; in campo c'era anche il giocatore del Napoli Cajuste. Il primo tempo era finito 1-1, ma le squadre hanno deciso di non riprendere la gara dopo la notizia di quanto accaduto in città.

Attentato a Bruxelles

Dopo la sparatoria nel pieno centro di Bruxelles che ha causato due decessi, entrambi di nazionalità svedese, la polizia teme che il prossimo obiettivo dell'attentatore sia lo stadio. In campo anche il centrocampista del Napoli Jens Cajuste, giocatore della Nazionale svedese. Stando alle prime ricostruzioni, pare siano stati proprio i calciatori della Svezia a chiedere l'interruzione del match dopo la notiza di due cittadini svedesi uccisi a Bruxelles.

Belgio Svezia sospesa

La partita Belgio Svezia è stata ufficialmente sospesa, ma l'attentatore è ancora a piede libero per la città. Avrebbe rivendicato il gesto via social inneggiando allo stato islamico. Per ragioni di sicurezza, i tifosi sono invitati a rimanere all'interno dello stadio.