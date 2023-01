Atro lutto nel calcio: l'ex calciatore Modeste M’Bami muore per un infarto

Notizie Calcio - Altro lutto purtroppo nel mondo del calcio: si è spento Modeste M’Bami, ex calciatore protagonista nel campionato francese ma anche con la nazionale del Camerun.

Secondo quanto riporta Footmercato, l’ex atleta è morto questo sabato a Le Havre a per un infarto all’età di 40 anni.

In campo nel 2000 col Sedan, ha poi vestito le maglie di Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia in Francia. Successivamente esperienze anche con Almeria, Dalian, Changchun, Al-Ittihad, Millionarios per poi tornare nel Paese transalpino dove ha vestito la maglia de Le Havre.