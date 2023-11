Atalanta-Napoli, Mazzarri con Zielinski-Anguissa a mezzo servizio: la decisione

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina Atalanta-Napoli, prima gara in panchina del Napoli campione d'Italia per Walter Mazzarri. E prima sfida dopo la sosta per le nazionali, che come sempre porta con sè scorie, infortuni e calciatori da valutare.

Atalanta-Napoli: le ultime su Zielinski-Anguissa

Mazzarri alla vigilia di Atalanta-Napoli infatti deve valutare le condizioni delle due mezz'ali titolari, lo racconta Il Mattino di Napoli nell'edizione oggi in edicola:

"Numeri alla mano, Mazzarri deve fare anche i conti con le condizioni dei due dioscuri di Lobotka a Bergamo. Sia Anguissa sia Zielinski, infatti, rischiano di non essere al top. Il primo è rientrato soltanto nella tarda mattinata di ieri a Napoli (dopo l'impegno con la nazionale camerunense con la Libia di martedì scorso) ha saltato la seduta di allenamento con la squadra, limitandosi soltanto a terapie ed un breve lavoro di scarico in palestra. Soltanto oggi Zambo farà la conoscenza di Mazzarri e sarà in campo con la squadra per la rifinitura prima di partire alla volta di Bergamo. Cajuste intanto scalda i motori. Discorso diverso per Zielinski: il polacco è reduce da un brutto stato influenzale (tonsillite) che gli ha fatto saltare i due impegni con la sua rappresentativa, anticipando il rientro a Castel Volturno. Anche ieri, Piotr ha svolto una seduta differenziata, ma sarà tra i disponibili".