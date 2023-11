Atalanta-Napoli 1-2, le pagelle di Chiariello: "Mazzarri merita 7, Natan bella conferma" | FOTO

Umberto Chiariello ha assegnato i suoi voti ai calciatori del Napoli nel corso di Campania Sport, programma in onda su Canale 21:

"I voti sono positivi perché il Napoli ha vinto una gara molto importante. Bene Gollini (6.5) e Natan (6.5) in difesa. Il brasiliano sta dimostrando di essere un ottimo calciatore. Non si è fatto condizionare dall'ammonizione presa nei primi minuti. Non mi sono piaciuti: Rrahmani (5.5), Zielinski (5.5), Raspadori (5.5) e Juan Jesus (5.5). Non riproporrei il brasiliano nel ruolo di terzino sinistro. Sette infine a Walter Mazzarri che ha esordito con un successo la sua nuova avventura al Napoli".