Atalanta, Duvàn può lasciare l'Italia: è nel mirino dell'Atletico di Simeone

Ultime calcio - Duvan Zapata è nel mirino dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportano oggi i media spagnoli il colombiano dell'Atalanta è in cima alla lista dei desideri del Cholo Simeone che lo vorrebbe la prossima stagione come sostituto di Diego Costa. Alta la valutazione del club bergamasco disposto a cedere il suo attaccante per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Prima della sospensione del campionato Zapata - reduce da un lungo infortunio con la nazionale colombiana - aveva disputato 15 partite e segnato 11 gol. (ANSA).

