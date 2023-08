Atalanta, domani amichevole con l'Union Berlino: non convocati Zapata e Muriel, la scelta su Koopmeiners

Notizie calcio. Domani alle ore 15.30 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo nell'amichevole al lo stadio “An der Alten Försterei” di Berlino contro l'Union Berlin, con il tecnico nerazzurro che ha convocato 23 giocatori per la trasferta in Germania.

Presenti i tre nuovi acquisti Bakker, Kolasinac ed El Bilal Traore, così come Koopmeiners che è seguito con attenzione dal Napoli. Non saranno a disposizione Zapata, Muriel, Soppy, Palomino, Hateboer e Adopo. Questo l'elenco completo di coloro che partiranno per la gara contro i tedeschi.

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi.

Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Djimsiti, Scalvini, Bonfanti.

Centrocampisti: Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Bakker, Zortea, Kolasinac, Ruggeri, Latte Lath, Zappacosta, Mendicino.

Attaccanti: Toure, Lookman, Cambiaghi.