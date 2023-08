Nelle ultime ore è tornata prepotente la voce che vuole il Napoli interessato sempre di più a Veiga.

Veiga

Il Napoli vuole Veiga

Come riporta AS, il Napoli segue Veiga da marzo, il cambio Garcia-Spalletti non ha cambiato i piani. La prima telefonata esplorativa al Celta risale alla primavera, poi il club di De Laurentiis contattò il giocatore. Il Napoli tornerà all’attacco.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli