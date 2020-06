Cm.it - Arthur valuta di non giocare più col Barcellona: può saltare la sfida con il Napoli

Ultime notizie Napoli. Il lunghissimo tormentone Arthur è ormai agli sgoccioli, ma c’è ancora un mistero da risolvere nelle sue ultime ore: il brasiliano tornerà a giocare con il Barcellona? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è il serio rischio che quello del brasiliano si trasformi in un nuovo caso Werner.

“Non è il primo né l’ultimo che è arrivato in un club con enormi aspettative e non è riuscito poi a metterle a frutto”, ha detto l’allenatore due giorni fa, “gli è mancata continuità”. Parole che hanno ulteriormente incrinato i rapporti con le parti e che potrebbero spingere Arthur a vivere due mesi da separato in casa, indebolendo un centrocampo azulgrana già a corto di ricambi.

La scelta non è ancora definitiva ed oggi si proverà a trovare un punto d’incontro che coinvolgerà anche Pjanic. Difficilmente, infatti, il Barça accetterebbe di tenere Arthur a riposo mentre il bosniaco continua a scendere in campo per il rush finale della stagione. È l’ultimo ostacolo da superare prima di firme e annunci.