Arsenal, i tifosi lanciano la petizione per spostare la sede della finale di Europa League: "#BoycottBaku"

"#BoycottBaku". E' questo l'hashtag che nelle ultime ore sta spopolando sui social. Si tratta di una petizione vera e propria che è stata lanciata dai tifosi dell'Arsenal sul sito "Change.org" al fine di spostare la location della finale di Europa League da Baku, in Azerbaijan, a Londra. L'iniziativa in questione ha ottenuto in pochissimo tempo 5000 firme. Si tratterebbe, infatti, di una trasferta a dir poco complicata a cui, per di più, a causa delle tensioni tra l'Azerbaijan e l'Armenia, non potrebbe prender parte Mkhitaryan, armeno di nascita e stella dei Gunners.