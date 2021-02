Argentina, riparte la Copa ma non sarà intitolata a Maradona

Napoli Calcio - C'è una Copa pronta a partire in Argentina a poche settimane dal termine della precedente edizione, ma non sarà intitolata a Diego Armando Maradona, pur essendo la stessa competizione. Il torneo tornerà a chiamarsi con il nome di Copa de la Liga Profesional, nomenclatura adattata dopo il restauro della vecchia Copa de la Superliga, durata appena una giornata a causa della pandemia, come riporta gianlucadimarzio.com.

Maradona

Le intenzioni erano quelle di adottare in via definitiva il nome di Copa Maradona, ma alla fine la federazione e la lega hanno scelto di evitare solamente per una questione legata a eventuali diatribe legali. Infatti il marchio Maradona è registrato a nome di un'impresa di Matías Morla, l'avvocato di Diego, e potrebbe essere soggetta a a una giudizializzazione per la successione dei beni. Non è escluso che il nome in seguito potrà essere utilizzato di nuovo per questa coppa, la cui durata è tutta da verificare visto che ci potrebbero essere nuovamente delle modifiche ai format dei tornei nazionali, ma per ora la coppa non sarà intitolata al Diego come accaduto nell'ultima edizione vinta dal Boca Juniors.