Ultime notizie calcio - Luca Marelli, ex arbitro, sui propri canali social ha anticipato le scelte della classe arbitrale in vista della prossima stagione:

"Calvarese, Giacomelli ed Abbattista (che probabilmente molti non conoscono perché arbitro in CAN B) in deroga, saranno a disposizione di Rizzoli anche nella prossima stagione".