Arbitri, cambia una regola: se toccano il pallone si fermerà il gioco

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, le nuove regole già in vigore. Gli arbitri e il regolamento che si rinnova e che stavolta li coinvolge anche personalmente: da adesso cambiano le norme per le occasioni in cui i direttori di gara toccheranno il pallone durante un'azione.

In precedenza si lasciava correre come se fosse un agente esterno, da adesso invece si ferma il gioco ripartendo con una palla a due rimessa in gioco dall'arbitro stesso con le mani.

In Argentina si è già avuto prova dela nuova regola nella partita tra Talleres e Vélez della prima giornata della Superliga. In quell'occasione l'arbitro Penel ha fischiato, si è fatto dare il pallone e lo ha rimesso in gioco applicando alla perfezione il nuovo regolamento.

Curiosamente a pochi minuti di distanza la cosa si è ripetuta anche in International Champions Cup nella partita tra Milan e Benfica, in uno scenario quasi identico che ha portato all'applicazione della nuova regola.