Arabia Saudita: non bastano CR7 e gli altri campioni, preoccupanti i dati Tv

Diritti Tv Arabia Saudita, c'è grande apprensione per i continui dati bassi per le partite del campionato della Pro Saudi League, nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni. In Italia c'è La 7 che ha provato a creare una finestra verso quel nuovo mondo comprando i diritti Tv. Ma preoccupano i dati delle prime due partite, perché a vedere Ronalo e gli altri campioni sono stati 64mila e 154 mila spettatori spettatori secondo Tuttosport. Cifre basse per il nuovo campionato che sperava di essere più in rampa di lancio.