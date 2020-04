ANSA - Napoli, barbieri tagliano i capelli in piazza per protesta [FOTO]

Notizie Napoli - Taglio di capelli in piazza oggi a Napoli per sollecitare una rapida apertura, dopo il lockdown del Coronavirus, di barbieri e parrucchieri. Il salone improvvisato e' stato allestito per pochi minuti avanti alla sede della camera di Commercio in piazza Bovio dove una piccola rappresentanza della categoria aderenti alle associazioni ' Hair work team' e Tricostyle, ha anche esposto uno striscione con la scritta ' Fiducia a chi taglia in sicurezza no a chi di nascosto infetta '. Il riferimento, come si legge in un volantino distribuito durante la protesta, e' all'aumento di lavoratori abusivi che, approfittando della chiusura dei locali, stanno operando andando loro a casa dei clienti.

Barbieri Napoli

Coronavirus, protesta barbieri di Napoli

'' La nostra - ha spiegato un portavoce - e' una dimostrazione che, con le adeguate misure di prevenzione per noi e per i nostri clienti, e' possibile lavorare in maniera sicura ed ridurre al minimo il rischio di contagio.'' Barbiere e cliente , durante la protesta, erano infatti dotati i mascherine, guanti e visiera parafiato. '' Lavorare di nascosto e a domicilio aumenterebbe sicuramente per tutti il pericolo di contagio quindi bisogna aprire al piu' presto i nostri negozi. Oggi c'e' esasperazione tra i colleghi molti dei quali non riescono neanche a provvedere al cibo per la propria famiglia e l'ipotesi di recarsi loro dai clienti diviene sempre di piu' una esigenza di sopravvivenza''.

Guarda le foto in allegato!