Ansa - L'Asl ha chiesto una relazione su Rrahmani, Zielinski e Lobotka: si attendono i nuovi tamponi

Le attese dei verdetti dalla Nigeria e dal Messico per Osimhen e Lozano, l'attesa per il nuovo giro di tamponi nella squadra che si farà domani mattina a Castel Volturno.

Ultime calcio Napoli

L'Asl ha chiesto una relazione su Rrahmani, Zielinski e Lobotka

Il Napoli dopo il pareggio ottenuto sul campo della Juventus ha la fretta di fare il bilancio del covid per un calendario che non consente attese: domenica si gioca in campionato con la Sampdoria, mercoledì in Coppa Italia con la Fiorentina, la domenica successiva contro il Bologna. Oggi gli azzurri erano quindi ad allenarsi a Castel Volturno: chi ha giocato ieri a Torino è stato in palestra a fare seduta di scarico e tra loro anche Zielinski, Lobotka e Rrhamani, indicati in quarantena dall'Asl Napoli2 per non essere vaccinati con la terza dose o con la seconda da meno di 120 giorni. L'Asl ha chiesto una relazione al Napoli che verrà valutata dall'Asl. Resta invece l'attesa per Osimhen, che vuole tornare ma il Napoli aspetta notizie dalla sanità nigeriana, e per Lozano, che vive la stessa situazione in Messico e ha sempre il covid. Ammalati di covid e chiusi in casa a Napoli restano intanto Alex Meret, Kevin Malcuit e Mario Rui, oltre a Luciano Spalletti, che aspetta di non essere più positivo nell'albergo dove vive a Napoli. (ANSA).