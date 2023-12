Una doccia gelata per il calcio italiano. La tanto invocata proroga del Decreto Crescita sarebbe saltata.

Claudio Lotito

Decreto crescita, salta la proroga

Lo riporta l'ANSA, secondo cui dopo un'accesa discussione in Consiglio dei Ministri, il Governo ha deciso di stralciare la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe. Una norma che permetteva alle società di calcio di ottenere importanti agevolazioni fiscali per l'ingaggio di giocatori in arrivo dall'estero.

