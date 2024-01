Anguissa rischia con il Camerun: il programma di oggi della coppa d'Africa

In Coppa d'Africa è una giornata decisiva per diverse big dopo i verdetti emessi ieri. Quello tra Camerun e Gambia e una sorta di spareggio ed entrambe sono costrette a vincere per qualificarsi agli ottavi, perché un pareggio farebbe esultare la Costa d'Avorio.

Il programma di oggi della coppa d'Africa

18.00 Gambia-Camerun

18.00 Guinea-Senegal

21.00 Angola-Burkina Faso

21.00 Mauritania-Algeria

Gruppo C

Senegal - Gambia 3-0

4' Gueye, 52' e 86' Camara

Camerun - Guinea 1-1

10' Bayo (G), 51' Magri (C)

Senegal - Camerun 3-1

16' I. Sarr (S), 71' Diallo (S), 83' Castelletto (C), 90'+5 Mane (S)

Guinea - Gambia 1-0

70' Camara

Classifica

Senegal 6

Guinea 4

Camerun 1

Gambia 0

