È ancora Insigne show in Serie B, altro gol e doppio assist in Pescara-Entella!

Ultimissime Serie B, ancora Lorenzo Insigne protagonista in cadetteria!

Pescara-Virtus Entella, è ancora Insigne show

In campo stasera in Pescara-Virtus Entella, l’ex capitano del Napoli e attuale leader dei Delfini ha segnato il gol del 3-0 facendo impazzire l’Adriatico dove aver già realizzato due assist per le reti precedenti di Cagnano e Caligara.

Tiro dal limite in quest'occasione, deviazione e gol. Impatto clamoroso del 34enne al suo ritorno in Abruzzo. Il Pescara resta utimo in classifica a quota 29 ma la zona playout ora è distante solo due punti.