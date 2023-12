Notizie Calcio Napoli - Ammonito anche Victor Osimhen nel finale. L’arbitro dà il cartellino giallo sia al nigeriano che a Locatelli per scaramucce in campo dopo un confronto fisico. Sulla lista dei giocatori sanzionati spunta anche Ostigard precedentemente ammonito per proteste direttamente da bordocampo mentre si riscaldava.