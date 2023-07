Amichevoli Napoli, possibile incontro con il Sorrento a Castel di Sangro: spunta un indizio

Notizie Napoli calcio. Possibile amichevole Napoli-Sorrento nel ritiro di Castel di Sangro. La squadra di mister Rudi Garcia sta preparando al meglio il prossimo pre-campionato e dopo le amichevoli di Dimaro, spunta la possibile sfida contro i rossoneri.

Amichevole Napoli-Sorrento

Come riportato da Il Mattino, in quel di Castel di Sangro potrebbe appunto esserci un amichevole tra Napoli e Sorrento, club neo promosso in Serie C: un indizio potrebbe essere rappresentato anche dallo sponsor Msc di Gianluigi Aponte che campeggia sulle maglie del Sorrento e che a breve diventerà main sponsor proprio del club di De Laurentiis.