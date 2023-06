Amichevoli Napoli a Dimaro, svelata la prima avversaria degli azzurri di Rudi Garcia. Dopo aver reso note ufficialmente le due date delle amichevoli che saranno giocate in Trentino, il 20 e il 24 luglio, sembra che per la prima avversaria ci sarà una vera e propria classica dei ritiri azzurri a Dimaro. Secondo quanto riportato dal portale Gol del Napoli, il Napoli dovrebbe affrontare il 20 luglio alle 18 la rappresentativa dell'Anaune Val di Non.