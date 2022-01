Amazon-Napoli, la radio ufficiale: Bezos vorrebbe investire in città, le ultime

Jeff Bezos, proprietario di Amazon, intenzionato ad investire a Napoli? Pare proprio di sì, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli. Ci sarebbero conferme sulla volontà di investire in città, ma non nella squadra di calcio di Aurelio De Laurentiis. La notizia Amazon Napoli era già rimbalzata nei giorni scorsi.

Bezos-Napoli, le ultime su Amazon

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, conferme su un investimento nelle infrastrutture: in particolare, Bezos sarebbe interessato all’area portuale della città. Non ci sarebbero segnali verso l’acquisto del Napoli, come uscito nelle ultime ore nelle indiscrezioni che vorrebbero Bezos proprietario del club azzurro entro il 2026.

La notizia era già circolata nei giorni scorsi, quando si era parlato di un possibile acquisto della SSC Napoli da parte del miliardario americano. A quanto pare sembra essere più interessato al porto di Napoli, ma se l'interesse dimostrato verso la città di Napoli fosse confermato allora potrebbero aprirsi nuovi scenari inaspettati.